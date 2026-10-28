Diyarbakır’a ‘Barış Dopingi: Terörsüz Türkiye süreci, Diyarbakır’ı cazibe merkezi yaptı

Lice ilçesine bağlı Fis Ovası'nda 47 yıl önce başlayan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde süren terör, yerini huzur ve güvene bıraktı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İmralı'dan yapılan çağrıyla birlikte PKK'nın kendini fesih etmesi ve silahların yakılması, akabinde mecliste çıkarılan çerçeve yasa bölgede yeni bir başlangıç fırsatı yarattı. Sağlanan barış iklimi, başta turizm olmak üzere birçok alanda etkili oldu. Yıllarca yaşanan terör olaylarından en çok etkilenen kentlerin başında gelen Diyarbakır, adeta 'barış dopingi' ile yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında güçlü iradesiyle arkasında durduğu süreç sayesinde, tarihi ve doğal güzellikleriyle Diyarbakır cazibe merkezi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Trabzon, Edirne, Bursa, Niğde, Konya, Rize gibi birçok kentten gelen vatandaşlar, tarihin ve kültürün kalbinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Diyarbakır'ı gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, kentin zengin tarihine ve misafirperverliğine duydukları hayranlığı da dile getirirken, devam eden süreçle birlikte fırsat buldukça tarih beşiği olan Diyarbakır'ın Sur ilçesini ziyaret edeceklerini belirti.

ESNAF SÜREÇTEN MEMNUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen ihya projesi kapsamında yeniden inşa edilen tarihi Sur ilçesi ziyaretçiler için çekim merkezi oldu. Camileriyle, hanlarıyla, çarşısı ve kiliseleriyle cazibe merkezi olan Sur esnafı, süreçten ve ziyaretçilerden memnun kaldığını ifade etti.

"DİYARBAKIR GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR"

Uzun yıllardan sonra sağlanan barış ortamı ile birlikte Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ziyaret eden vatandaşlar kente hayran kaldı. Bölgede yıllardır barış özlemi çektiklerini dile getiren Evzel Demir, "Bölgemiz başta olmak üzere Türkiye'de huzur ve güven ortamı sağlandı. Barışın turizme büyük katkısı oldu. Tarihi kentimizi merak eden ama gelemeyen vatandaşlar, hem Diyarbakır'ımızla hem de eşsiz mutfağımızla tanışmış oldu. Diyarbakır, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Artık geleceğe güvenle bakıyor. Biz bölge halkı olarak bu huzurun kalıcı olmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.