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Giriş Tarihi: 07.11.2026 16:17

Diyarbakır'da 18 gündür aranıyordu: Genç kızdan sevindiren haber geldi!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Suzan D., 21 Ekim’den bu yana aranıyordu. Genç kız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kaldığı adreste bulundu.

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Diyarbakır’da 18 gündür aranıyordu: Genç kızdan sevindiren haber geldi!
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Kulp ilçesinde Suzan D., 21 Ekim'de henüz bilinmeyen bir nedenle ayrıldığı evine geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı.

Kaldığı adreste bulunan Suzan D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Suzan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR
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Diyarbakır'da 18 gündür aranıyordu: Genç kızdan sevindiren haber geldi!
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