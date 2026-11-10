Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da acı kaza! 19 yaşındaki motosikletli feci şekilde can verdi: Kahreden son anları kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:13

Diyarbakır’da acı kaza! 19 yaşındaki motosikletli feci şekilde can verdi: Kahreden son anları kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Yusuf Sabar metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Kahreden kaza anı ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

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Diyarbakır’da acı kaza! 19 yaşındaki motosikletli feci şekilde can verdi: Kahreden son anları kameraya böyle yansıdı!
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Kaza, 7 Kasım'da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar'ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı.

19 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KAHREDEN KAZA KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERGANİ #DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da acı kaza! 19 yaşındaki motosikletli feci şekilde can verdi: Kahreden son anları kameraya böyle yansıdı!
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