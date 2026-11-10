Diyarbakır’da acı kaza! 19 yaşındaki motosikletli feci şekilde can verdi: Kahreden son anları kameraya böyle yansıdı!

19 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.