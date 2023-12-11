Diyarbakır’da bulundu: Tam bin 400 yllık!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbarı çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesine bir araç ile 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitabın getirileceği ve söz konusu kitabın aynı yerde satılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 8 Aralık 2023 günü icra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalandı.