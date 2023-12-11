Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 400 yllık!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:53

Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 400 yllık!

Diyarbakır'da İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düğmeye bastı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan kontrollerde tam bin 400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitaba ulaşıldı.

İHA
Diyarbakır’da bulundu: Tam bin 400 yllık!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbarı çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesine bir araç ile 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitabın getirileceği ve söz konusu kitabın aynı yerde satılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, 8 Aralık 2023 günü icra edilen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalandı.


Şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde; dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfa olan altın yazmalı kitap ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 400 yllık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA