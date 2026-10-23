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Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:50

Diyarbakır'da dev operasyon! 67 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde çeşitleri, silahlar ve mermiler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 104 şüpheliden 67'si tutuklandı.

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İHA Yaşam
Diyarbakır’da dev operasyon! 67 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi ele geçirildi.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'sine adli kontrol tedbiri uygulanırken 67'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da dev operasyon! 67 kişi tutuklandı
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