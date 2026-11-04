Diyarbakır’da feci kaza: 2 kişinin öldüğü kazada hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör