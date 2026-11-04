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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:51

Diyarbakır'da feci kaza: 2 kişinin öldüğü kazada hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Diyarbakır’da feci kaza: 2 kişinin öldüğü kazada hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı!
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Diyarbakır'da önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda feci kaza meydana geldi. Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

TİCARİ ARACA 12 KİŞİNİN BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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