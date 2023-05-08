Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Giriş Tarihi: 8.5.2023 12:28 Son Güncelleme: 8.5.2023 12:28

Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Acı olay Kulp ilçesinde yaşandı. Minibüsün şarampole devrildiği kazada; yolculardan Zehra Can (81) ile Zeliha Akın (58) hayatlarını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Kahrede kaza, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kulp'tan Diyarbakır kent merkezine doğru giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BT 3861 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice'deki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsten çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul Boğazı'na 3. tünel müjdesi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: 'Türkiye bize emanet' dedik...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA