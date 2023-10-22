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Giriş Tarihi: 22.10.2023 21:14

Diyarbakır’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Eğil karayolu Kalkan Mahallesi mevkinde meydana geldi. Erkan K. idaresindeki 21 KE 910 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan ana yola çıktığı sırada, İbrahim Y. idaresindeki 34 HKR 822 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Erkan K. ile kardeşi Mehmet K., otomobildeki İbrahim Y. ve Aydın Y. ile ismi öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı. İihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Kadri K. ile ismi öğrenilemeyen kadınlardan birinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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