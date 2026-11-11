Diyarbakır’da feci kaza! Pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti!

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. A.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon devrildi. Kazada A.Ş. ile oğlu İbrahim Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.