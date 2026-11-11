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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:05

Diyarbakır’da feci kaza! Pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Devrilen pamuk yüklü kamyonun şoförü A.Ş. yaralandı, 20 yaşındaki oğlu İbrahim Şahin hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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Diyarbakır’da feci kaza! Pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. A.Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon devrildi. Kazada A.Ş. ile oğlu İbrahim Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kabinden çıkarılan baba-oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

Şahin'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. A.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da feci kaza! Pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti!
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