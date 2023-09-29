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Giriş Tarihi: 29.9.2023 06:09

Dıyarbakır'da kaza yapan kamyonda 50 koyun telef oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR’ın sürücücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. Kaza nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Dıyarbakır’da kaza yapan kamyonda 50 koyun telef oldu
Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIR'a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR'ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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Dıyarbakır'da kaza yapan kamyonda 50 koyun telef oldu
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