Diyarbakır’da nokta operasyon! Uyuşturucuları buğday torbasına gizlemişler

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce 23-24 Ekim 2026 tarihlerinde Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetim ve operasyonlar düzenlendi.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI
Yapılan uygulamalarda; uyuşturucu ile mücadele 39 kilo 871 gram uyuşturucu madde (skunk, esrar, metamfetamin), 272 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap (sentetik ecza, ecstasy), 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
2 BİN 940 ŞAHIS SORGULANDI
Asayiş ve GBT Sorgularında ise toplam 2 bin 940 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken 13 yoklama kaçağı tespit edildi. Dilencilik yaptığı belirlenen 13 çocuk muhafaza altına alınarak men edildi. 874 araç ve motosiklet kontrol edilirken kural ihlali tespit edilen 12 araca toplam 1 milyon 90 bin 157 lira trafik cezası uygulandı, 1 araç otoparka çekildi. Denetlenen 25 umuma açık iş yerinden mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye 72 bin lira idari para cezası kesildi.