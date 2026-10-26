Diyarbakır’da nokta operasyon! Uyuşturucuları buğday torbasına gizlemişler

2 BİN 940 ŞAHIS SORGULANDI



Asayiş ve GBT Sorgularında ise toplam 2 bin 940 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken 13 yoklama kaçağı tespit edildi. Dilencilik yaptığı belirlenen 13 çocuk muhafaza altına alınarak men edildi. 874 araç ve motosiklet kontrol edilirken kural ihlali tespit edilen 12 araca toplam 1 milyon 90 bin 157 lira trafik cezası uygulandı, 1 araç otoparka çekildi. Denetlenen 25 umuma açık iş yerinden mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye 72 bin lira idari para cezası kesildi.

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