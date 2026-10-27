Diyarbakır’da telefon dolandırıcılığı şoku: 4 saatlik trafikte 8 milyonluk altınını kaptırdı!

'14 YILLIK EMEĞİMİN GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUM'

Çalınan 1 kilo 200 gram altının güncel değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu söyleyen Aslan, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğunu belirterek, "Benim alın terim 2-3 dakikada elini kolunu sallayan kişiler tarafından götürülemez. İlk gün zaten 24 saat geçmeden 2 zanlı hemen gözaltına alındı. Bir sonraki gün 15 Ekim tarihinde gittik. Annem bizzat teşhis etti. Onlar bir sonraki gün savcılıkça tutuklandılar. Üçüncü kişinin de tutuklandığını sonradan öğrendim. Tutuklanan şüphelilerin aileleri bize ulaşmaya çalışıyor, bizimle konuşmaya çalışıyor. 'Uzlaşalım, çocuklarımız masumdur' diyorlar. Hele özellikle bir şüphelinin dayısı bizi arıyor, 'Yeğenim masumdur' diyor. Kamera kadrajına yakalandığı için emniyetimiz yakalamış. 'Gelin payımıza düşen 1 liraysa biz 2 lira verelim' diyor. Utanmıyorlar. Annem zaten bizzat kendilerini tanıdı. Altınları bizzat annemin elinden alan kişiler zaten apartmandan çıktıkların da kamera kayıtlarında net bir şekilde belli oluyor. Konuşmuyorlar, itiraf etmiyorlar. Suçu itiraf ediyorlar ama altını nereye bıraktıklarını, kime bıraktıklarını itiraf etmiyorlar. Neticede şu an fiziki altınımız ortada yok, görünmüyor. Talebim bir an önce emniyetimizin ve savcılığın yürüttüğü çalışmayla artık işin ucunda başka şebeke elemanları varsa da bunların yakalanması, gerekli ağır cezaya çarptırılmaları ve benim 14 yıllık emeğim olan alın terimin geri verilmesi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör