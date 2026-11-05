Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son 10 günde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 147 kilo skunk/esrar, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 17 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 129 şüpheli şahsa işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 24 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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