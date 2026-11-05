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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:04

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi!

Diyarbakır'da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 147 kilo uyuşturucu, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain ele geçirilirken, 24 kişi de tutuklandı.

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İHA İHA
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi!
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son 10 günde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 147 kilo skunk/esrar, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 17 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 129 şüpheli şahsa işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 24 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca zehir ele geçirildi!
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