Diyarbakır’da vahşice öldürülen İlayda Alkaş cinayeti davasında karar açıklandı: Caniye verilen ceza belli oldu!

"TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİM"

Sanık Cemal A. savunmasında, "Eşimi çok seviyordum. İlk kez babalık duygusu yaşayacaktım. Olay yerine öldürme amacıyla gitmedim. Eşimle konuşmaya gitmiştim ve beni gördüğü gibi hakaret etti. Bebeğimizi aldırdığını düşündüğüm için tabancayla rastgele ateş ettim. Keşke bu olay yaşanmasaydı, pişmanım." dedi.