Diyarbakır’daki kreş skandalında yeni gelişme: Öğretmenler görevden alındı

Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video