Diyarbakır’ın kahreden olay: 15 yaşındaki Zeynep Tüzün hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, okuldan çıkarak, arkadaşı A.Ç. (18) ile buluştu. A.Ç., Zeynep Tüzün'ün de bulunduğu 21 AAH 233 plakalı hafif ticari araçla kırsal Ambar Çay Mahallesi'nde kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kaza anında aracın camından fırlayan Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirledi. Tüzün'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.