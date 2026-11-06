Diyarbakırlı Melek’ten uluslararası başarı

Diyarbakırlı genç tıp öğrencisi Melek Duçem Akgül, akademik çalışmasıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Akgül'ün, İngiltere'de gerçekleştirdiği kardiyoloji stajı sırasında dahil olduğu ve birinci yazarı olduğu bilimsel araştırma, girişimsel kardiyoloji alanının önemli uluslararası kongrelerinden Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2026'da sözlü sunum olarak kabul edildi. ABD'nin San Diego kentinde 31 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede araştırmasını uluslararası bilim insanlarına sunan Akgül, henüz tıp eğitimi devam ederken dünya çapındaki bilimsel bir platformda yer alma başarısı gösterdi. Akgül, dünyanın önde gelen kardiyoloji kongrelerinden birinde sözlü sunum yapmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. Akgül, "Ülkem Türkiye'yi ve Acıbadem Üniversitesi'ni böylesine önemli bir bilimsel platformda temsil etmek benim için unutulmaz bir deneyim ve gurur kaynağı oldu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör