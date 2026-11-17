Beslenme düzeninde köklü değişikliklere giden iki çocuk annesi, tercih ettiği yöntem sayesinde bir yılda 37 kilodan fazla zayıfladı. Verdiği kilolarla dikkat çeken kadın, yaşadığı dönüşümün yalnızca dış görünüşünü değil, günlük yaşamını ve kendine olan güvenini de olumlu etkilediğini dile getirdi.
Şekerin diyabet gibi birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilen zararları artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Ancak şekeri hayatından çıkarmanın daha kısa vadede de etkileri olabiliyor ve aşırı yemenin vücut üzerindeki sonuçlarını azaltmaya yardımcı oluyor.
Takipçilerine seslenen Marie, "Bir yıl içinde 95 kilodan 58 kiloya düştüm. Şeker ve karbonhidratı hayatımdan çıkardım ve hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim," dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı kilonun korunabilmesi için günlük şeker tüketiminin toplam enerji alımının yüzde 10'unun altında tutulmasını şiddetle tavsiye ediyor.
Bu öneri; daha az şeker tüketen yetişkinlerin daha düşük vücut ağırlığına sahip olduğunu ve diyetteki şeker miktarının artmasının kilo artışıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalara dayanıyor.
Beslenme terapisti Alison Bladh, şeker ile kilo alımı arasındaki bilimsel ilişkiyi açıklayarak özellikle karın bölgesinin risk altında olduğuna dikkat çekti.
Bladh, "Visseral yağ, insülin direnciyle güçlü şekilde ilişkilidir. Bu durum vücudun kan şekerini etkili biçimde düzenleyememesine yol açar," dedi.
"İnsülin seviyeleri sürekli yüksek kaldığında vücut, özellikle karın çevresinde yağ depolamaya yönelir. Bu nedenle insülin hassasiyetini artıran yöntemler, göbek yağlarının azaltılmasında kilit rol oynar."
Uzmanlara göre bu stratejiler arasında:
yer alıyor.
Bladh ayrıca, "Düşük kalorili diyetlerin aksine, insülin hassasiyetini artırmak metabolizmayı yavaşlatmaz ve kas kaybına neden olmaz. Bu yaklaşım, karın bölgesinde yağ depolanmasının temel nedenini hedef alır" ifadelerini kullandı.
Karbonhidratların da dikkatli tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü rafine karbonhidratlar vücutta hızla şekere dönüşerek kan şekerini yükseltiyor ve uzun süre tok kalmayı zorlaştırıyor.
Diyetisyen Ana Reisdorf ise şunları söyledi:
"Kilo vermeyi zorlaştıran karbonhidratlar; yüksek şekerli ve lif oranı düşük olan, örneğin şekerli atıştırmalıklar, beyaz ekmek, hamur işleri ve aşırı işlenmiş gıdalardır."
"Bu tür karbonhidratlar kan şekeri ve insülinde ani yükselmelere neden olur ve bu durum yağ depolanmasını artırabilir."
Reisdorf, sağlıklı alternatifler için ise şöyle konuştu:
"Tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler gibi kompleks karbonhidratlar daha yavaş sindirilir. Bu sayede kan şekeri dengede kalır, tokluk süresi uzar ve aşırı yeme riski azalır. Bu da sağlıklı kilo kontrolünü destekler."