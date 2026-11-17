Şekerin diyabet gibi birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilen zararları artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Ancak şekeri hayatından çıkarmanın daha kısa vadede de etkileri olabiliyor ve aşırı yemenin vücut üzerindeki sonuçlarını azaltmaya yardımcı oluyor.