Diyet yapmadan kilo vermek mümkün

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, diyet yapmadan daha fazla kalori yakılmasına olanak sağlayacak bir yol keşfedildi. Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, PHD2 geninin kahverengi yağ dokusundan çıkarılmasının, vücut metabolizmasının hızlanmasına neden olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçları, geni olmayan farelerin, önemli ölçüde daha fazla yemelerine rağmen, PHD2 genine sahip olanlara göre yüzde 60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi. Dr. Zoi Michailidou, bulguların obezite, tip 2 diyabet ve aşırı kiloyla ilişkili diğer hastalıkların tedavisinde yeni yolların önünü açabileceğini söyledi. PHD2 geni, kişiyi soğuk havalarda sıcak tutan bir doku türü olan kahverengi yağın düzenlenmesinde kilit rol oynuyor.