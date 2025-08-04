Diziler ne zaman başlıyor? Gözler Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Bahar yeni sezon tarihinde!

Dizilerin yeni sezon tarihleri tek tek takip ediliyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir devre giriliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat vereceği Orhan Bey dönemine geçilecek dizi en çok takip edilenlerin başında geliyor. Diziler ne zaman başlayacak? İşte, yeni diziler ve sezon sonrasına dair merak edilenler: