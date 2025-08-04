Diziler ne zaman başlıyor? Gözler Uzak Şehir, Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Bahar yeni sezon tarihinde!

Dizilerin yeni sezon tarihleri tek tek takip ediliyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir devre giriliyor. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat vereceği Orhan Bey dönemine geçilecek dizi en çok takip edilenlerin başında geliyor. Diziler ne zaman başlayacak? İşte, yeni diziler ve sezon sonrasına dair merak edilenler:
ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1 dizileri için yeni sezonda heyecan dorukta. Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Bahar, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlardan da haberler gelmeye başladı.
atv'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor.
Bozdağ Film yaptığı duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurdu.
Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.
Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.