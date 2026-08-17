DMD hastası Turan yardım bekliyor: Astsubay baba oğlunun yaşatabilmek için mücadele veriyor

Astsubay Nevzat ve ev hanımı Melek Ünal çifti, 3,5 yıl önce oğulları Turan'ı kucaklarına aldı. Ancak 6 ay sonra küçük Turan'a bir kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Turan'ın kasları her geçen gün zayıflarken aile, çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Tedavi için gereken 3 milyon 200 bin doların ise şu ana kadar sadece yüzde 37'si toplanabildi. Anne Melek Ünal, "Turan, her şeye rağmen gülümsemeyi bilen bir çocuk. Acıyı bilmeden taşıyor, korkuyu bilmeden sabrediyor. Ben bazen güçlü duruyorum, bazen gizlice ağlıyorum. Ama her sabah onun nefesiyle yeniden umut ediyorum. Bir anne için en zor şey, evladının mücadelesine çaresizce tanıklık etmek. Elinden tutup, geçecek demek istiyorsun ama içinden fırtınalar kopuyor. Yine de vazgeçmiyorum. Çünkü Turan vazgeçmiyor" dedi.

Baba Nevzat Ünal, "Turan, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden küçük bir çocuk. Kasları her geçen gün biraz daha zayıflıyor ve zaman onun aleyhine ilerliyor. Yürüyebilmek, koşabilmek ve yaşıtları gibi büyüyebilmek için verdiği bir mücadele veriyor. Turan için hâlâ bir umut var. Gereken tedaviye ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Bugün yapılacak her destek, Turan'ın sağlıklı yarınlara ulaşmasını sağlayabilir" diye konuştu.