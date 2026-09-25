Haberler Yaşam Haberleri DMM Sirkeci ve Haydarpaşa garlarıyla iddiaları yalanladı
Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:18

DMM Sirkeci ve Haydarpaşa garlarıyla iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin Bakırköy Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, konuya ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
DMM Sirkeci ve Haydarpaşa garlarıyla iddiaları yalanladı
  • ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir. Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BAKIRKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
DMM Sirkeci ve Haydarpaşa garlarıyla iddiaları yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA