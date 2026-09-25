DMM Sirkeci ve Haydarpaşa garlarıyla iddiaları yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir. Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör