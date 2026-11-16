Doğal diye her yere sıkmayın! Sirkenin zarar verdiği 7 eşya

Temizlik günlerinde sprey şişesine sirke doldurup her köşeye sıkmak hepimizin sıkça yaptığı bir hata. Pırıl pırıl olsun diye uğraşırken aslında eşyalarınızı nasıl yavaş yavaş yıprattığınızı gördüğünüzde o şişeyi elinizden bırakacaksınız.