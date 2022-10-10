Doğalgaz yardımı e-Devlet başvuru ekranı: Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılır, şartları neler ve kimler yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı verilen doğalgaz yardımı ödemeleri geçtiğimiz yıl başlamıştı. Doğalgaz desteği ödemeleri bu yıl da devam edecek olup başvuru yapmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz desteği başvuruları nasıl yapılır, şartları neler ve kimler yararlanabilir?" sorusuna yanıt arıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.
KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR
Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.