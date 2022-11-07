Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 yılı kış dönemi doğal gaz yardımı hesaplara ne zaman yatırılacak?





AİLE DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında; "Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini de sözlerine ekledi.