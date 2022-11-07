Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 yılı kış dönemi doğal gaz yardımı hesaplara ne zaman yatırılacak?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, doğal gaz desteğine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalar sonrasında hak sahibi olanlar yoğun olarak "doğal gaz yardımı ne zaman yatacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
Doğal Gaz yardımına ilişkin güncel bilgiler ve Başkan Erdoğan'ın diğer tüm açıklamalarından detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; "Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." İfadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle;
Başkan Erdoğan açıklamasında; "Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpanışlarını ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle şubatta satışı başlayacak mart ayında yollarda olacak Togg'a başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında; "Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini de sözlerine ekledi.
.