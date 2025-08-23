Doğanyol’da yine orman yangını başladı

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 8 itfaiye aracı ve belediyeye ait iş makineleriyle müdahale ediyor. Yangında bir evin zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılma riski bulunurken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesine jandarma ekipleri de sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki vatandaşlar endişeyle çalışmaları takip ederken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.