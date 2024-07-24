Doğru tercihte 4 altın kural

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren milyonlarca aday için tercih dönemi başladı. Bu yıl sınava girip puanı hesaplanan ve tercih yapmaya hak kazanan 2 milyon 775 bin 277 aday var. Üniversitelerdeki kontenjanlar ise bu yıl 960 bin 249 (ek kontenjanlar hariç) oldu. Başka bir deyişle tercih yapmaya hak kazanan adayların yalnızca 3'te 1'inden biraz daha fazlası, yani her 100 adaydan 35'i bu yıl üniversitelere yerleşebilecek. Uzmanlar sağlıklı bir tercih listesinin nasıl oluşturulacağını tüm adımlarıyla SABAH'a anlattı. İşte 4 gruplu ideal tercih listesi örneği:Puanınızın çok üzerinde olup yine de çok istediğiniz bölümleri içerir. İsteğe bağlıdır. İstiyorsanız bu kategoride en fazla 3 tercih yapmanız uygun olabilir.Başarı sıranız ile ulaşması zor görünen ancak imkânsız olmayan bölümleri içerir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 50 daha altından alan bölümleri içerir. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 50 altı olan 50 bin ila yüzde 30 altı olan 70 bin sıralamasındaki 3 tercihi içerir.Bu tercihler, başarı sıranızın yüzde 25 altı ve yüzde 25 üstünden alan bölümleri içermektedir. Bu gruptaki tercihlerin neler olduğu ve ne şekilde sıralandıkları çok önemlidir. Çünkü yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu tercih grubudur. Bu nedenle sayı olarak da fazladır. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 25 altı olan 75 bin ile yüzde 25 üstü olan 125 bin sıralamasındaki 14 tercihi içerir.Yerleşme olasılığınızı artıracak olan ve kendi puanınızdan oldukça düşük bölümleri içermektedir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 60 üstünden alan bölümleri kapsar. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 30 üstü olan 130 bin ile yüzde 60 üstü olan 160 bin sıralamasındaki 4 tercihi içerir. Yerleşme ihtimalinin çok yüksek olması isteniyorsa, bu gruptan da mutlaka tercih yapılmalıdır.2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bazı programların karşısında puan ve başarı sırası yazmıyor. Yanlarında (...) işareti var. Bunlar yeni açılan bölümlerdir.'Eğitim Koçu' adı altında pek çok kişi adayların tercihleriyle ilgili yorum yapmakta ve kafa karıştırmaktalar. Ayrıca alanında uzman olmayan kişiler yanlış yönlendirmede bulunarak mağduriyete yol açabiliyor. Adayların uzman rehber öğretmenle liste oluşturması öneriliyor.