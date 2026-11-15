Doğu Ekspresi turizmin lokomotifi oldu

Kış aylarında farklı bir deneyim yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi bir kentin kaderini değiştirdi. Bu yıl da okulların ara tatile girmesi ile birlikte konvansiyonel Doğu Ekspresi'nde talep patlaması yaşanırken, Turistik Doğu Ekspresi ise 21 Aralık'ta hizmet vermeye başlayacak. Kars Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Murat Bakırhan, Doğu Ekspresi'nin Kars'ın tanıtımı için çok önemli bir işlevi bulunduğunu belirterek, "Doğu Ekspresi, Kars için sadece bir tren yolculuğu değil; şehrimizin ekonomisine, esnafına, kültürüne, tanıtımına ve geleceğine yapılan önemli bir katkıdır" dedi. Kış aylarının yeni tatil rotası olan Kars, Doğu Ekspresi sayesinde kendini dünyaya tanıtmayı başardı. Yıl boyunca her gün düzenli olarak sefer yapan konvansiyonel Doğu Ekspresi ile bu yıl 21 Aralık tarihinde başlayacak ve 10 Mart 2027 tarihinde son seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, turistlerin gözdesi olmayı sürdürecek.

622 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Kars Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan, Doğu Ekspresi'nin son yıllarda Kars'ın turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasında, ekonomik ve sosyal hayatının canlanmasında, özellikle de esnaf ve sanatkârların iş hacminin artmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Doğu Ekspresi sayesinde Kars, yerli ve yabancı turistlerin önemli seyahat destinasyonlarından biri hâline gelmiştir. 2026 yılının ilk 9 ayında Kars'ı 88 bin 602 yabancı, 534 bin 263 yerli olmak üzere toplam 622 bin 865 turist ziyaret etmiştir. Bu rakamlar, Kars turizminin ulaştığı noktayı ve şehrimizin turizm alanındaki gelişimini ortaya koymaktadır" dedi.

BÖLGEYE YOĞUN İLGİ

Turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte yöresel ürünlerin üretim ve satışında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Bakırhan, "Kars kaşarı, gravyer peyniri, Kars balı, kaz eti ve diğer yöresel ürünlerimize yönelik talep arttı. Aynı zamanda Kars temalı magnet, biblo, anahtarlık, hediyelik eşya, el sanatları ve yöresel tasarım ürünlerinin imalatını ve satışını yapan işletmelerin sayısında artış görülmektedir" diye konuştu. Bakırhan, "Doğu Ekspresi, Kars için sadece bir tren yolculuğu değil; şehrimizin ekonomisine, esnafına, kültürüne, tanıtımına ve geleceğine yapılan önemli bir katkıdır" ifadesini kullandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör