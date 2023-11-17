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Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:13 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:22

Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri beyaza büründü

Türkiye'de yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon'da yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışıyla birlikte Hayrat ilçesi Mesoraş Yaylası, Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası, Şalpazarı Sis Dağı Yaylasında etraf beyaza büründü. Kar manzaralarını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, bu anları telefon kameraları ile kayıt altına aldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder yaylasında ve Giresun'un bin 700 rakımlı Kümbet yaylasında gece başlayan kar yağışı sonrası etraf beyaz örtüyle kaplandı. Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca ortaya güzel görüntü çıktı.

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Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
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