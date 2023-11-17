Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon'da yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışıyla birlikte Hayrat ilçesi Mesoraş Yaylası, Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası, Şalpazarı Sis Dağı Yaylasında etraf beyaza büründü. Kar manzaralarını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, bu anları telefon kameraları ile kayıt altına aldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder yaylasında ve Giresun'un bin 700 rakımlı Kümbet yaylasında gece başlayan kar yağışı sonrası etraf beyaz örtüyle kaplandı. Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda ladin ve köknar ağaçlarından oluşan ormanlar, beyaz örtüyle kaplanınca ortaya güzel görüntü çıktı.