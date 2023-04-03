Doğu Karadeniz’de ’sel-heyelan’ riski! Önümüzdeki 2 ay...

'ARTIK 2 MEVSİM VAR; SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞTİ'

Mevsimlerde yaşanan değişikliklere değinen Prof. Dr. Ersoy, "Mevsimler eskiden 4'e ayrılırdı. Artık 2 mevsim var. Baharlar birer ay, geri kalanı da yaz ve kış. İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri de bu. Kuraklık çok fazla olduğu için meydana gelecek aşırı yağışların, biraz daha erkenden olabileceğini ön görüyoruz. Çünkü yağışlar gökyüzünde gerçekten birikti ve bir noktadan sonra da patlayarak yeryüzüne dökülecek. Sistem tamamen değişti, bozuldu. 'Ama bu sürekli böyle devam eder mi?' diye yorum yapmak mümkün değil. İklim değişikliğinin etkileri bize birkaç yılda somut kanıtlar veremez. Belki de bu doğanın kendi kendine farklı bir nefes alma şekli; biz bunu iklim değişikliğine bağlıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerinde izleyip, göreceğiz" diye konuştu.