Doğu Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı! Sağanak ve rüzgâr kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı tahmin edilirken birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Yağış beklenen bölgeler arasında Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevreleri bulunuyor. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkili olacak. Rüzgârın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.