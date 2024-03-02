Doğu ve Güneydoğu’ya yeni turistik tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yemekli ve yataklı vagonlara sahip iki yeni turistik trenin, nisan ayında, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında seferlerine başlayacağını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu turistik trenlerin seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi "Turistik Doğu Ekspresi"ne alternatif olacağını ifade etti.Uraloğlu, "Turistik tren, nisanda seferlerine başlayacak ve haziran ortalarına kadar seferlerine devam edecek. Ankara-Kars Hattı'nda, Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi büyük talep görüyor. Seyahatseverler, farklı parkurlarda da turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik" dedi.Uraloğlu, 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını ifade etti. Ankara- Diyarbakır-Ankara Turistik Treni'nin ise 180 kişi kapasitesine sahip olacağını belirtti.