Doğuda kar yağarken Batı’da yazdan kalma günler yaşanıyor!

"DOĞUDA KAR VAR, ÇORLU'DA YAZ GİBİ BİR HAVA VAR"

Bitlis'ten Çorlu'ya gelen Veysi Kaya, memleketindeki hava şartları ile Çorlu'yu kıyaslayarak, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.