Doğuda kar yağarken Batı’da yazdan kalma günler yaşanıyor!

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışlar etkili olurken, Çorlu'da adeta bahardan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara gitti. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken, kimileri de kuşlara yem serperek onların karınlarını doyurdu.
"DOĞUDA KAR VAR, ÇORLU'DA YAZ GİBİ BİR HAVA VAR"
Bitlis'ten Çorlu'ya gelen Veysi Kaya, memleketindeki hava şartları ile Çorlu'yu kıyaslayarak, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.
"ÇORLU'DA BAHARDAN KALMA BİR GÜN YAŞANIYOR"
Cebinden telefonunu çıkararak ekranındaki termometre uygulamasına bakan Abdullah İnanç isimli vatandaş da Çorlu'daki sıcaklığa dikkat çekerek, "Çorlu'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Fakat doğuda ise şu an kar ve yağmur var" ifadelerini kullandı.