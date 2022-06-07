Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Litvanya Türkiye maçı heyecanına henüz ilk dakikalardan Doğukan Sinik golleri ile damga vurdu. UEFA Uluslar Ligi C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız başarısına başarı katmaya devam ediyor. Ünlü futbolcu hakkında araştırmalar başladı. Henüz 2. Dakikada tribünleri ve ekranları başında izleyen Türkiye taraftarlarını ayağa kaldıran Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte hakkında merak edilenler…