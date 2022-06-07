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Giriş Tarihi: 7.6.2022 23:01

Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi heyecanında Litvanya karşısında! Maçın ilk dakikalarına futbolcu Doğukan Sinik golleri ile damga vurdu. Milli maçın 2. Ve 14. Dakikasında attığı gollerle taraftarları ayağa kaldıran Doğukan Sinik mevkisi, kariyeri, ve hayatı ile futbol severlerin arama geçmişlerinde yerini aldı. Bu noktada “Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Doğukan Sinik hangi takımlarla oynadı? İşte detaylar…

Litvanya Türkiye maçı heyecanına henüz ilk dakikalardan Doğukan Sinik golleri ile damga vurdu. UEFA Uluslar Ligi C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız başarısına başarı katmaya devam ediyor. Ünlü futbolcu hakkında araştırmalar başladı. Henüz 2. Dakikada tribünleri ve ekranları başında izleyen Türkiye taraftarlarını ayağa kaldıran Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte hakkında merak edilenler…

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

Türkiye Litvanya maçında ilk kez ilk 11'de görülen Doğukan Sinik golleri ile tribünleri ayağa kaldırdı. 21 Ocak 1999 doğumlu olan Sinik, Antalyaspor'da forma giyiyor.

1.80 boyundaki orta saha kanat oyuncusu, 2015 yılından bu yana Antalyaspor'da. Kendisi de Antalyalı olan ünlü futbolcu kariyerine Antalya Kunduspor'da başladı.

DOĞUKAN SİNİK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Antalyaspor altyapılarında forma giyen Doğukan Sinik Antalyaspor yanı sıra 2017/2018 sezonunda kiralık olarak Kemerspor 2003'te oynadı.

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Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?
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