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Giriş Tarihi: 19.10.2026 14:35

Doğum gününden dönen İlayda evinin önünde öldürülmüştü... Cinayet sanığına ağırlaştırışmış müebbet verildi

Diyarbakır’da 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ı silahla öldüren Cemal A.’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Doğum gününden dönen İlayda evinin önünde öldürülmüştü... Cinayet sanığına ağırlaştırışmış müebbet verildi
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Diyarbakır'da yaşayan 22 yaşındaki İlayda Alkaş, 16 Temmuz 2025'te annesi, ablası ve kardeşiyle katıldığı doğum günü kutlamasından evine dönmüştü. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki binaya girdiği sırada, ayrıldığı Cemal A.'nın silahlı saldırısına uğrayan Alkaş, yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı geçen yıl silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Cemal A. yargılandığı dava, yeniden görüldü. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemal A.'nın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Savunmasında pişman olduğunu belirten Cemal A.'nın avukatları tahliye talebinde bulunurken, aile avukatları ve Bakanlık temsilcileri sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

#DİYARBAKIR
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