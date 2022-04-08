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Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:51 Son Güncelleme: 8.4.2022 15:25

Doktor, at bakıcısı tarafından cadde ortasında silahla öldürüldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Doktor, at bakıcısı tarafından cadde ortasında silahla öldürüldü

Denizli’de Kadın Doğum Uzmanı Doktor Naim Ünsal atlarına baktığı bakıcısı tarafından cadde ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Çamlık Caddesi'nde Kadın Doğum Uzmanı Doktor Naim Ünsal ve Ünsal'ın atlarına bakıcılık yapan kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. At bakıcısı belinde taşıdığı silahı çıkartarak Dr. Ünsal'a defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Ünsal'a isabet etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Doktor Naim Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili incelme devam ediyor.

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Doktor, at bakıcısı tarafından cadde ortasında silahla öldürüldü
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