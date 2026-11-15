Doktor Pelin Pınar’ın esrarengiz ölümünde acılı baba konuştu: “İttirme olabilir”

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
"Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız yanıyor, dik duracağız kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Her şey açıklandığı gibi değil. Öyle balkona çıktı, "şunu içti" "bunu içti" gibi açıklamaları reddediyoruz.
Kızım kendini savunabilecek durumda değil. Dışarıdan bir etki olmadığı sürece orası düşülecek bir yer değil. Kesinlikle intihar değil, kasıt olabileceğini, ittirme olabileceğini düşünüyoruz. 'İçti', 'düştü' ifadeleri bizi tatmin etmedi. Çelişkili ifadeler var. Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Kızım bana "Yüzükleri alacağız baba" demişti. Ben de "tabii kızım" dedim. O gün gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş"
KISA SÜRE ÖNCE BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞ
Öte yandan, olayın tek tanığı ve Pelin'in erkek arkadaşı erkek arkadaşı Nebi Ö. (28), o anları anlattı. Tuvalette olduğunu ve bir bağırma sesi duyduğunu belirten Nebi Ö., Nasıl düştüğünü bilmediğini, Pelin Pınar'ın olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.
"AYIN 21'İNDE NİŞANIMIZ VARDI"
Erkek arkadaşı Nebi Ö. İfadesinin detaylarında olay gününü ve sonrasını da anlattı. "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim."
"GÜM DİYE SES GELDİ HEMEN AŞAĞI İNDİM"
Nebi Ö. İfadesine şöyle devam etti: "Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm.
Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar.
SEVGİLİSİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi daha önce ortaya çıkan Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.