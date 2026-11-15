Doktor Pelin Pınar’ın esrarengiz ölümünde acılı baba konuştu: “İttirme olabilir”

"GÜM DİYE SES GELDİ HEMEN AŞAĞI İNDİM"

Nebi Ö. İfadesine şöyle devam etti: "Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm.

Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar.