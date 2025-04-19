Doktorlardan Gazze’ye acil yardım çağrısı! “Vicdanı ve aklı olan doktorlar Gazze’ye yardıma gelsin”

Gazze'de yaşanan soykırım ve katliama dikkat çekmek ve sağlık sisteminin uğradığı saldırıları gözönüne sermek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHH binasında basın açıklaması yapıldı. AID Genel Başkanı Yavuz Dede'nin yaptığı basın açıklamasının ardından, bölgede gönüllü sağlık hizmeti sunan iki Türk hekim Prof. Dr. İbrahim Uygun ve Op. Dr. Yılmaz Mertsoy Gazze'deki tanıklıklarını paylaşarak yardım çağrısında bulundular.

Basın açıklamasında konuşan Yavuz Dede Gazze'de sağlık sisteminin kasıtlı ve sistematik biçimde hedef alındığını vurgulayarak:"Sağlık tesisleri bombalanıyor, doktorlar görev başında öldürülüyor, ilaç ve malzemeye erişim engelleniyor. Bu bir savaş suçu, bu bir insanlık suçudur. Uluslararası toplumun sessizliği ise utanç vericidir."

Dede, sağlık hakkının evrensel bir hak olduğunu hatırlatarak uluslararası kurumları ve vicdan sahibi herkesi harekete geçmeye davet etti:"Bu trajediyi durdurmak yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın görevidir. İşlenen suçlara sessiz kalmak, suça ortak olmaktır."

PROF. DR. İBRAHİM UYGUN, "BİR YILIMI GAZZEYE GİREBİLMEK İÇİN VERDİM"

Gazze'de görev yapan ve kısa süre önce Türkiye'ye dönen AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun, bölgeye ulaşmanın bile başlı başına bir mücadele olduğunu belirtti: "Bir yıl boyunca uğraştım ve sonunda Gazze'ye giriş yapabildim. İçeride Türk doktor sayısı yok denecek kadar az. Sağlık sistemi neredeyse tamamen çökmüş durumda. Bulunduğumuz bölge defalarca bombalandı. Hem sağlık çalışanları hem de basın mensupları, açıkça hedef alınarak katledildi."

Çocuk cerrahı olan Prof. Uygun, yeniden bölgeye dönmek için hazırlık yaptıklarını da açıkladı: "Gazze'de tüm branşlardan, her uzmanlık alanından doktora ve sağlık personeline ihtiyaç var. Tekrar gitmek için hazırız. Bu, yalnızca mesleki bir görev değil, insanlık borcudur."

"ORADA BİR ŞEHİR DEĞİL MOLOZLAR VE YIKIM İÇİNDE BİR YAŞAM VAR"

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Yılmaz Mertsoy ise Gazze'deki yaşam koşullarının tahayyül edilemeyecek kadar kötüleştiğini belirtti:"Gazze'de bir şehir yok artık, enkazın ve moloz yığınlarının arasında insanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Çöp yığınları ve cesetlerin ortasında yaşam mücadelesi veriliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, ciddi salgın hastalıklar ve enfeksiyon riskleri kapıda." Dr. Mertsoy, tüm sağlık profesyonellerine vicdani bir çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Gazze'de gönüllü sağlık hizmeti vermek için herkes elinden geleni yapmalı. Tüm imkanlarımızı zorlamalıyız."

"İNSANLIK ONURUNA BİR ÇAĞRIMIZDIR"

AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Gazze'de yaşanan soykırımı ve sağlık sistemine yönelik saldırıları duyurmaya ve orada görev alan gönüllü hekimlerin sesini dünyaya ulaştırmaya devam edecek.

"DÜNYA DOKTORLARI VİCDANLARI VE AKILLARIYLA GAZZEYE GELİP YARDIM ETMELİ"

Gazze'de görev yaparken sağlık sisteminin tamamen yerlebir edildiğine dikkat çeken Görev yaptığı El Arab hastanesinin tamamen hizmetine son verildiğini iki tomografi cihazından hiçbirisinin çalışmadığını ve çok ciddi yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, dünya doktorlarına seslenip vicdanlarıyla ve akıllarıyla Gazze'ye gelip yardım etmelerini istedi.

PROF. DR. İBRAHİM UYGUN FİLİSTİNLİ HEMŞİRE İLE EVLENDİ

Prof. Dr. İbrahim Uygun Gazze'de olumsuz şartlarda görev yaparken Filistin'de görev yaptığı Hastanede tanıştığı Filistin Gazze'deki Patient's Friends Hastanesi ve Ahli Arab Hastanesi Ameliyathane Hemşiresi İman Uygun'la evlendi.

VAHŞETE KARŞI DÜNYAYA HAYKIRMAK İÇİN YÜRÜYECEKLER

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin halkı için geçen hafta başlattığı ve halkın yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe bu hafta da devam ediyor. Yürüyüş: 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Üsküdar'da gerçekleşecek. Düzenlenecek yürüyüşe katılan vicdan sahibi insanlar, sessiz olmadıklarını ve bu vahşete karşı olduklarını, bütün dünyaya haykıracak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek vereceği yürüyüş; Fıstıkağacı Metro İstasyon'undan başlayıp, Üsküdar Meydanında son bulacak.