Doktorların ahlaksız paylaşımları cezasız kalmadı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hastanenin cildiye bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubundaki yazışmaların sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

Mesajlaşma görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçtiği görülüyor. 'Sarışın fena', 'Tişörtten görünüyordu', 'Hayatımın aşkını kaçırttınız', 'Test istedim, pazartesi gelecek, topluca bi baksak', 'Sabah sabah gelen hastaya bak, gluteal kavis görünüyor hava buzz' gibi ifadelerin yer aldığı görülüyor.

AÇIĞA ALINDILAR

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.