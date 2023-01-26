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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Doktoru sırtından bıçaklayana 11 yıl hapis

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Doktoru sırtından bıçaklayana 11 yıl hapis
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Haziran 2022 günü, husumet beslediği pratisyen hekim Halit Altınoluk'u kollarından ve sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan hastane temizlik görevlisi Ramazan Çalışkan, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Çalışkan, son savunmasında olayın ağır tahrik altında, bir anda gerçekleştiğini öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Tanık ifadelerinin ardından esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, olay tarihinin 2-3 ay öncesinden başlayarak müştekinin kadın hastaları kandırıp cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia ettiği ve kendisine husumet beslediği belirtti. Mütalaada, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.



Mahkeme heyeti, "takdiri indirim", "meşru müdafaa" ve "haksız tahrik" indirimleri uygulamadığı sanık Ramazan Çalışkan'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapse mahkum etti. Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022'de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Doktoru sırtından bıçaklayana 11 yıl hapis
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