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Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:50 Son Güncelleme: 22.10.2026 16:57

“Doku Ticareti” operasyonunda 8 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen "Doku Ticareti" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheli’den örgüt lideri Hacer T. ile birlikte 8 şüpheli tutuklama, 36 şüpheli ise adli kontrol tedbir talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Doku Ticareti operasyonunda 8 şüpheliye tutuklama talebi
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Kadınların Arnavutluk, Gürcistan ve Kıbrıs'a giderek üreme hücresi (yumurta) satışı yaptığı ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen soruşturmada adli süreç başladı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda, 41 donör kadının Türkiye,KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında toplam 811 kez üreme hücresi sattığı, hücrelerin tanesinin 60-80 Euro arasında alıcı bulduğu saptandı. MASAK ve HTS kayıtlarıyla deşifre edilen organizasyonda; üreme hücrelerini para karşılığı satan 26 kadın, nakil işlemlerini yapan 2 doktor ve 7 organizatörün de aralarında bulunduğu 44 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve ""2238 Sayılı Kanun" suçundan örgüt lideri Hacer T., Muharrem Şahin, Ahucan Aslan, Soner Sezer Sezgi, Şenol Kalyoncu, Demet Üregil, Zümren Durgun, Elanur Gümüşsoy tutuklamaya, diğer 36 şüpheli ise adli kontrolle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve savcılık işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "2238 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla örgüt lideri Hacer T. ile Muharrem Ş., Ahucan A., Soner Sezer S., Şenol K., Demet Ü., Zümren D. ve Elanur G. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Diğer 36 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile sevk edilirken, bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#İSTANBUL
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“Doku Ticareti” operasyonunda 8 şüpheliye tutuklama talebi
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