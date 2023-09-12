Dokunmatik Telefon Ne Zaman Çıktı? Dünyada ve Türkiye’de İlk Dokunmatik Akıllı Telefon Ne Zaman Çıktı?

Dokunmatik telefon tarihte ilk piyasaya çıktığında şu anki telefonlardan çok daha büyük ve kalın şeklindeydi. Zamanla dokunmatik akıllı telefonlar ekranı büyük ama ince yapıda üretilmeye başlanmıştır. İlk dokunmatik telefon çok amaçlı üretilmiştir. Faks, çağrı ve bilgisayar işlemleri kısmen yapılmaktaydı. Tarihsel arka planı iyi anlamak için dokunmatik telefon ne zaman çıktı, dünyada ve Türkiye'de ilk dokunmatik akıllı telefon ne zaman çıktı sorularından ilerlenecektir.

Dokunmatik Telefon Ne Zaman Çıktı?

Dokunmatik telefon ilk çıktığında görüntüsü mini bir bilgisayarı andırıyordu. Hatta ilk dokunmatik telefonu IBM adında bir bilgisayar şirketi üretmiştir. Bu şirket telefonun çok amaçlı kullanılmasını amaçlamıştır. Dolayısıyla bu telefonla hem çağrı yapılabilecek hem faks yapılabilecek hem de kısmen bilgisayar görevi görebilecekti. Bahsedilen özellikteki dokunmatik telefonun ilk ortaya çıktığı tarih, 1993 olarak bilinmektedir.

Dünyada İlk Dokunmatik Akıllı Telefon Ne Zaman Çıktı?

Dünyada ilk ortaya çıkan dokunmatik telefonun mini bir klavyesi ve mini bir ekranı vardır. Görüntüsü ve sahip olduğu işlevlerden dolayı kendisinin mini bir bilgisayar olduğu ifade edilmektedir. Dünyada ilk ortaya çıkan dokunmatik telefon sadece çağrı yapmamaktadır. Çağrı özelliğinin yanı sıra faks işlemi de yapılıyordu. Bu özellikteki bir telefonun piyasada olması, uzun yıllar öncesine dayanmamaktadır. Dünyada ilk dokunmatik akıllı telefonun ortaya çıktığı tarih 1993 olarak bilinmektedir.

Türkiye'de İlk Dokunmatik Akıllı Telefon Ne Zaman Çıktı?

Neredeyse her bir teknolojik cihaz sadece üretildiği bölgede kullanılmamıştır. Bunun aksine bu cihazlar her zaman küresel bir özelliğe sahip olmuştur. İlk dokunmatik telefon IBM tarafından ABD üretilmiştir. Daha sonra bu cihaz küresel boyuta taşınmış ve dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlanmıştır. Tabii bu zaman diliminde dokunmatik akıllı telefonlar geliştirilmeye devam etmiştir. Türkiye'de ilk dokunmatik akıllı telefonun 2009'da kullanılmaya başladığı bilinmektedir.