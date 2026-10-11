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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı

Konya’da yaşayan emekli K.D., sosyal medyada gördüğü 50 bin TL faizsiz kredi reklamı sonrası dolandırıcıların ağına düştü. Başvuru yaptığını zanneden talihsiz adam, dolandırıcların yönlendirmesi sonrası tam 1 milyon 300 bin lirasını kaptırdı

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Dolandırıcılara 1.3 milyon TL kaptırdı
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Konya'da yaşayan 65 yaşındaki emekli K.D., sosyal medyada dolaşırken faizsiz 50 bin TL kredi verildiği yönünde ilan gördü. Bunun üzerine bilgilerini girip başvuru yapan K.D.'yi kısa süre sonra arayan dolandırıcılar, banka hesaplarından işlem yapmasını istedi. Bu sırada K.D.'nin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, defalarca kez işlem yapıp K.D.'nin hesaplarını boşalttı.

ONAY MESAJI KÂBUSU OLDU
Savcılığa suç duyurusunda bulunan K.D., "Sosyal medyada faizsiz 50 bin TL kredi verildiğini görünce başvurdum. Bilgilerimi ve telefon numaramı sayfaya yazdım. Sonra beni bir numara aradı ve faizsiz kredi için başvuru yapmışsınız denildi. Telefona gelen mesajı onaylar mısınız dediler ben de onayladım. Daha sonra beni görüntülü aradılar. Kartlarımdan işlem yapmamı istediler. Daha sonra beni tekrar görüntülü arayarak hesaplarımdaki paraları gördüklerini söylediler. Ancak ben kartlarımı kontrol ettiğimde birden çok kredi çekildiğini ve para transferi yapıldığını gördüm. Hesabımdaki doları dahi bozdurup, başka bir kişinin hesabına göndermişler. Daha sonra karşıdaki kişi beni başka bankadaki hesabına geçiş yaptırdı. Bu hesaptan da başka birinin adına para çıkışı oldu. Olayla ilgili zararım 1 milyon 300 bin TL'dir" dedi. Savcılık paraların Mersin'deki bir bankamatikten bir kadın tarafından çekildiğini tespit etti. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

#KONYA #MERSİN
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