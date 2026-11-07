Dolandırıcılara ‘Paravan 2’ operasyonu! 1 aylık işlem hacimleri tam 285 milyon TL: 29 şüpheli gözaltında

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler Konya merkezli 16 ilde operasyon için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliyi yakalamaya yönelik 36 ekip ve 87 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltıların olduğu ve yakalamaların sürdüğü belirtildi.

285 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 ayrı olayda toplam 4 milyon 835 bin 110 TL maddi zararın oluştuğu öğrenilirken, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin ise 284 milyon 905 bin 765 TL olduğu belirtildi.

2 ay önce gerçekleştirilen 'Paravan 1' operasyonunda da gözaltına alınan 65 şüpheliden 54'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.