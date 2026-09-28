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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Dolandırıcıların Whatsapp tuzağı

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Hande ERDEM Hande ERDEM
Dolandırıcıların Whatsapp tuzağı
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WhatsApp üzerinden yakınlarından aldıkları borç para mesajıyla mağdur olanların sayısı artıyor. Güvenlik açığından faydalanarak kişilerin hesabına sızan dolandırıcılar, daha önceki sohbet geçmişiyle uyumlu şekilde yakınlarına mesaj atarak ilettikleri IBAN numarasına para talebinde bulunuyor. Öyle ki hat sahibinin kendi adına gönderilen bu mesajdan haberi bile olmuyor.

MUTLAKA YAKININIZI ARAYIN
Yakın zamanda bu yöntemle karşılaşan Avukat İyaz Çimen, "Son dönemde dolandırıcıların WhatsApp üzerinden başkalarına ait WhatsApp hesaplarını ele geçirerek veya bu hesapları izinsiz kullanarak kişinin yakın çevresinden borç para talep ediliyor. Üstelik mesajlar tanıdığınız birinden geldiği için dolandırıcılığı fark etmek her zaman kolay olmuyor. Ben de yakın zamanda bu yöntemle karşılaşarak olası bir dolandırıcılık girişimini fark ettim. En yakın arkadaşınızdan, akrabanızdan, hatta avukatınızdan dahi WhatsApp üzerinden para talebi gelirse mutlaka ilgili kişiyi telefonla arayarak talebin doğruluğunu teyit edin" dedi. Çimen "Tanımadığınız IBAN numaralarına kesinlikle para göndermeyin. Hukuki açıdan bu eylemler, somut olayın özelliklerine göre TCK kapsamında nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarını oluşturabilir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#WHATSAPP #IBAN

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Dolandırıcıların Whatsapp tuzağı
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