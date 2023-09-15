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Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:21

Dolandırıcılıkta son nokta: Farklı ülkelerdeki müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladılar

Farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürün sipariş ettikleri tespit edildi.

İHA
Dolandırıcılıkta son nokta: Farklı ülkelerdeki müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladılar
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, bir ihbar üzerine kredi kartı dolandırıcılığı yaptıklarını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı. Yabancı bankaların müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini henüz bilinmeyen bir yolla temin eden 2 şüpheli, söz konusu bilgileri kendi ürettikleri kartların manyetik şeridine bilgisayar teknolojisiyle yükledikleri anlaşıldı. Düzenledikleri sahte kimliklerle bir alışveriş sitesi üzerinden piyasa değeri yüksek ürünleri aldıkları ve harcamalar yaptıkları tespit edildi.

TELEFONLARINDAN BİRÇOK YABANCI KİŞİYE AİT KREDİ KARTI BİLGİLERİ ÇIKTI
Dolandırıcılara yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde, birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri ortaya çıktı. Yakalanıp sorguya çekilen 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilirken, diğer şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Dolandırıcılıkta son nokta: Farklı ülkelerdeki müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladılar
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