‘Dolandırılmayın’ mesajı paylaşan avukat dolandırıcılıktan tutuklanmıştı! 10 ay sonra tahliye oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, devremülk dolandırıcılığı şikâyetiyle yürütülen soruşturmada, jandarma 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin önce, devremülk sahiplerinin kişisel bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirdiği belirlendi. Ardından içlerindeki avukatları da kullanarak, devremülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şebekenin, bu yolla ikna ettikleri 212 devremülk sahibini 342 milyon 88 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Ardından 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 30'u tutuklandı. Tutuklananlardan biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklanan Akar'ın, sosyal medyada ve bazı sitelerde "Dolandırılmayın" uyarısı yaptığı, ayrıca "Paravan şirketleri olan devremülklere dikkat" başlıklı bir köşe yazısı yazdığı belirlendi.