Dolap kapaklarında yeni devir: Kulp yok, toz yok, bakım derdi yok

BAKIM GEREKTİRMEYEN AKILLI MENTEŞE SİSTEMLERİ

Eski tip dolaplarda zamanla kapakların aşağı sarkması, birbirine sürtmesi veya sertçe çarparak ses çıkarması en sık karşılaşılan bakım sorunlarıydı. Yeni nesil dolaplarda kullanılan entegre frenli (soft-close) ve kendi kendini dengeleyen menteşeler, bu müdahalelere olan ihtiyacı sıfıra indiriyor. Kapak ne kadar sert itilirse itilsin, son birkaç santimetrede devreye giren hidrolik sistem sayesinde yavaşlayarak sessizce kapanıyor. Paslanmaz çelik alaşımlardan üretilen bu gizli menteşeler, yağlama veya sık sık tornavida ile ayar yapma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.