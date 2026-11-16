Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Mutfaktaki gizli kahraman: Poşet çay

Bu sorunu kökten çözmek için ihtiyacınız olan tek şey, mutfağınızda kutusunda bekleyen sıradan bir sallama çay poşeti. Hiçbir kimyasal içermeyen bu doğal yöntem, nemi çekme konusunda adeta bir mıknatıs gibi çalışıyor.