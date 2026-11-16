Haberler Yaşam Haberleri Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:50

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Çay kutunuzda duran sıradan bir poşet çayın, dolabınızdaki o inatçı rutubet kokusunu sıfırlayabileceği aklınıza gelir miydi? Kıyafetlerinize sinen ağır havasızlığı yok etmek için rafların arasına bir tane kuru poşet çay saklamanız yeterli olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli
  • ABONE OL

Dolap kapaklarını açtığınızda yüzünüze çarpan o havasız koku artık canınızı sıkmasın. Evdeki malzemelerle saniyeler içinde uygulayabileceğiniz bu basit taktik, kıyafetlerinizi her daim yeni yıkanmış gibi ferah tutuyor.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Temiz kıyafetler neden kötü kokar?

Yıkayıp mis gibi dolaba kaldırdığınız eşyaların birkaç gün içinde o boğucu kokuya bürünmesi oldukça sinir bozucudur. Bu durumun asıl sebebi, tamamen kapalı alanda hapsolan nem ve yeterli hava akışının olmamasıdır.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Oda spreyleri çözümü zorlaştırıyor

Kötü kokuyu bastırmak için dolaba parfüm veya oda spreyi sıkmak yapılan en yaygın hatalardan biridir. Kimyasal parfümler rutubet kokusuyla birleştiğinde, ortamda çok daha ağır ve sentetik bir hava yaratır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Mutfaktaki gizli kahraman: Poşet çay

Bu sorunu kökten çözmek için ihtiyacınız olan tek şey, mutfağınızda kutusunda bekleyen sıradan bir sallama çay poşeti. Hiçbir kimyasal içermeyen bu doğal yöntem, nemi çekme konusunda adeta bir mıknatıs gibi çalışıyor.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Nemi ve kokuyu sünger gibi emiyor

Çay yaprakları, doğası gereği son derece emici ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Dolabın köşesine bıraktığınızda, ortamdaki fazla rutubeti ve kötü kokuyu sessizce içine hapsederek havayı anında nötrler.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Etkisini artırmak için ekstra bir sır

Eğer dolabınızı açtığınızda ferah bir koku da sizi karşılasın isterseniz, kuru poşet çayın üzerine 1-2 damla uçucu yağ damlatabilirsiniz. Özellikle lavanta veya çay ağacı yağı, çayın emici gücüyle birleşip dolabınızın havasını baştan yaratır.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Sadece köşelere yerleştirin yeter

Hazırladığınız kuru poşet çayları dolabınızın köşelerine, askı diplerine veya çekmecelerin arka kısımlarına yerleştirmeniz yeterli. Eşyalarınıza veya kumaşlara doğrudan temas etmesinde hiçbir sakınca bulunmuyor.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Aylarca süren tertemiz ferahlık

Ertesi sabah dolabı açtığınızda o ağır rutubet kokusunun yerini ferah bir hisse bıraktığını göreceksiniz. Nem çeken bu poşet çayları ayda bir kez yenileyerek eşyalarınızın her zaman taptaze kokmasını sağlayabilirsiniz.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Sadece bir gece beklemesi yeterli olacaktır

Poşet çayları stratejik noktalara yerleştirdikten sonra dolabın kapağını kapatın ve sadece bir gece kendi haline bırakın. Çay yaprakları siz uyurken karanlıkta ortamdaki tüm havasızlığı içine çekecektir.

Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli

Ayakkabılıklarda da mucizeler yaratıyor

Çayın bu mucizevi gücünü sadece kıyafet dolaplarında değil, koku yapan ayakkabılarınızda veya antredeki ayakkabılıklarda da kullanabilirsiniz. Gece ayakkabının içine bırakacağınız tek bir poşet, sabaha tüm teri ve kokuyu almış olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolaptaki rutubet kokusu bir gecede siliniyor! Bir poşet çay yeterli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA