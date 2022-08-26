DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Canlı dolar kuru uluslararası piyasalarda gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşecek Ekonomi Politikası Sempozyumu Jackson Hole Toplantısı sonrası FED başkanı Jerome Powell'dan açıklamalar gelecek. Kritik konuşma öncesi Dolar TL kuru için sorgulamalar başladı. Canlı döviz kuru ile 26 Ağustos bugün dolar kaç TL, ne kadar oldu? İşte güncel grafik…