DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Canlı dolar kuru uluslararası piyasalarda gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşecek Ekonomi Politikası Sempozyumu Jackson Hole Toplantısı sonrası FED başkanı Jerome Powell'dan açıklamalar gelecek. Kritik konuşma öncesi Dolar TL kuru için sorgulamalar başladı. Canlı döviz kuru ile 26 Ağustos bugün dolar kaç TL, ne kadar oldu? İşte güncel grafik…
1 DOLAR KAÇ TL? (USD/TL)
ALIŞ: 18,1761 TL
SATIŞ: 18,1802 TL
CANLI DÖVİZ KURU
Euro:
Alış – 18,1308
Satış – 18,1308
Sterlin:
Alış – 21,5045
Satış – 21,5046
KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ POWELL'IN AÇIKLAMASINDA!
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu`nda yapacağı konuşma öncesi, ABD ile Çin`in New York borsasına kote şirketlerin denetimi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleriyle dalgalı bir seyir izleniyor.
Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.