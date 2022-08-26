Haberler Yaşam Haberleri DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:23 Son Güncelleme: 26.8.2022 10:24

DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Dolar TL kuru son dakika hareketleriyle takip edilmeye devam ediyor. Sene başından bu yana hareketli bir grafikte seyreden döviz kuru canlı rakamlar ile sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler ve uluslararası piyasaları takip edenler bugün dolar kaç TL, ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Ağustos dolar kuru canlı alış-satış rakamları…

DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Canlı dolar kuru uluslararası piyasalarda gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşecek Ekonomi Politikası Sempozyumu Jackson Hole Toplantısı sonrası FED başkanı Jerome Powell'dan açıklamalar gelecek. Kritik konuşma öncesi Dolar TL kuru için sorgulamalar başladı. Canlı döviz kuru ile 26 Ağustos bugün dolar kaç TL, ne kadar oldu? İşte güncel grafik…

1 DOLAR KAÇ TL? (USD/TL)

ALIŞ: 18,1761 TL

SATIŞ: 18,1802 TL

CANLI DÖVİZ KURU

Euro:

Alış – 18,1308

Satış – 18,1308

Sterlin:

Alış – 21,5045

Satış – 21,5046

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KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ POWELL'IN AÇIKLAMASINDA!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu`nda yapacağı konuşma öncesi, ABD ile Çin`in New York borsasına kote şirketlerin denetimi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleriyle dalgalı bir seyir izleniyor.

Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

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DOLAR TL: Canlı dolar kuru 26 Ağustos 2022 ile dolar bugün kaç TL, ne kadar oldu?
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